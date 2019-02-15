MLB》鮑爾驚人發言震驚球界 「我以後一年簽一次合約」

鮑爾（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鮑爾（Trevor Bauer）在贏得與球隊間的薪資仲裁後又有驚人的新看法要與大家分享，表示整個生涯的合約都會是一年一次合約。

鮑爾在受訪時除了表達自己對薪資仲裁的不滿外，同時也提出了自己的想法來確保他能夠獲得他心中滿意的價碼。

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近兩年自由球員非常難簽下長期的大約，這位28歲的投手認為若自己要簽下一年的短約就可以讓所有球隊能夠負擔，但若是這樣，鮑爾認為自己至少要得到一年3500萬美元的價碼才算合理。

2020年後就是自由球員的鮑爾表示：「我之後的整個生涯的合約都會是一年一簽，現在的球團都害怕長約帶來的風險，所以遲遲不願意簽約，這樣反而讓效率非常的差，所以我認為一年一簽會是簽約最好的方式。」

同時他也表示：「球隊目前越來越傾向使用數據來推估球員未來的表現，過去常常因為直覺而付出慘痛的代價，但球隊現在正轉向數據化分析。這樣的方式和大公司的分析模式很像，而球員們必須從這樣的規則中讓自己的價值最大化。」

他認為如果馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）願意簽一年短約的話，早就被球隊簽走了，同時他認為若他們只簽一年的話，這些害怕冒長約風險的球隊會願意以一年超過4000萬美元的價碼簽下這些頂級的球星。

同時他還認為棒球必須做出巨大改變，讓球員能夠更早進入自由市場，因為球員一但到了30歲就很容易貶值，球隊目前越來越重視年輕球員的政策是因為年輕球員的價碼更為低廉，這樣對於球隊來說能以最低的價格獲得最高的收益，鮑爾認為整個體系必須讓年輕球員更早進入自由市場，提高球隊獲取年輕球員所需要的成本。

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