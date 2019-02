MLB》子偉直達你心！紅襪推出林子偉專屬情人節撩妹神句

紅襪推出林子偉情人節專屬情話。(圖片取自紅襪臉書)

〔體育中心/綜合報導〕今天是美國時間2月14日西洋情人節,紅襪隊為慶祝這個充滿粉紅氣氛的日子,特地推出一系列的調情金句,台灣好手林子偉也被列入其中。

林子偉專屬的情人節句子為:「You know TZU-WEI to my heart」(你知道通往我心的道路),利用林子偉的「子偉」類似英文The Way的諧音完成這句既有特色又能撩人的情話。

請繼續往下閱讀...

其餘還有王牌投手賽爾(Chris Sale)、班尼泰迪(Andrew Benintendi)、艾歐瓦迪(Nathan Eovaldi)和總教練柯拉(Alex Cora)的句子。當中班尼泰迪的句子最受喜愛(也可能單純是因為他很帥),總共在臉書上拿到300多近400個讚。

班尼泰迪。(圖片取自紅襪臉書)

艾歐瓦迪。(圖片取自紅襪臉書)

總教練柯拉。(圖片取自紅襪臉書)

王牌賽爾。(圖片取自紅襪臉書)

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/