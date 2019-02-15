MLB》子偉直達你心！紅襪推出林子偉專屬情人節撩妹神句

紅襪推出林子偉情人節專屬情話。（圖片取自紅襪臉書）

〔體育中心／綜合報導〕今天是美國時間2月14日西洋情人節，紅襪隊為慶祝這個充滿粉紅氣氛的日子，特地推出一系列的調情金句，台灣好手林子偉也被列入其中。

林子偉專屬的情人節句子為：「You know TZU-WEI to my heart」（你知道通往我心的道路），利用林子偉的「子偉」類似英文The Way的諧音完成這句既有特色又能撩人的情話。

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其餘還有王牌投手賽爾（Chris Sale）、班尼泰迪（Andrew Benintendi）、艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）和總教練柯拉（Alex Cora）的句子。當中班尼泰迪的句子最受喜愛（也可能單純是因為他很帥），總共在臉書上拿到300多近400個讚。

班尼泰迪。（圖片取自紅襪臉書）

艾歐瓦迪。（圖片取自紅襪臉書）

總教練柯拉。（圖片取自紅襪臉書）

王牌賽爾。（圖片取自紅襪臉書）

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