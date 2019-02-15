MLB》菊池雄星牛棚練投 投球動作卻讓美網友大驚（影音）

Poetry in motion. pic.twitter.com/0Gt4I752Vx — Seattle Mariners （@Mariners） 2019年2月13日

〔體育中心／綜合報導〕菊池雄星加盟水手後，昨天首度在大聯盟春訓進行牛棚練投，丟了約50顆球。水手官方推特也PO出菊池雄星的投球影片後，吸引眾多美網友觀看，有人認為他是名很會「藏球」的投手。

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水手官方推特昨PO出菊池雄星的投球影片後，立即在網路上瘋傳，該影片的點閱次數至今有多達71萬次。有美國網友說，菊池雄星的投球動作看起來很會藏球，「很愛看他如何藏球直到投球出去」、「他藏球真的很讚」，也有網友注意到他的右腳抬起後，會停頓一下再把球投出。

大聯盟官網報導，菊池雄星以往在日本春訓時，一天都要練10個小時，他昨天在牛棚練投約10分鐘、50顆球，坦言還想丟更多，「在日本，任何時間你都可以進牛棚丟，所以這是首先要調整的地方。」官網也指出，日本球隊通常會從早上九點練到晚上七點。

對於日本球隊的春訓一天要練10個小時，總教練瑟維斯（Scott Servais）則說，那很瘋狂，但在這種文化中，棒球比賽是不同的。我當然尊重他們所做的事，能從對方如何做、以及練球中，學習到許多。我們只是做了些不同的事情。」

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