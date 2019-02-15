棒球》日本12強賽警戒台灣 提到王柏融掌握日本情報

王柏融今年球季轉戰日本火腿。（資料照，取自火腿臉書）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽，台灣隊和日本波多黎各、委內瑞拉分在B組，11月初將在台中洲際棒球場點燃戰火，力爭東京奧運門票。日本隊總教練稻葉篤紀表示，會對台灣特別警戒。

《Sponichi Annex》報導，稻葉篤紀表示，會到台灣進行情蒐，思考各種策略。他坦言，這次的分組沒有讓人感到輕鬆的比賽，「尤其是台灣。台灣主場球迷會賣力為自家人加油，我們必須要克服那樣的地方。」此外，去年11月的台日交流賽，日本國家隊以5：6不敵中職聯隊。

請繼續往下閱讀...

而「台灣大王」王柏融今年轉戰日本火腿，稻葉篤紀對此提到，「王柏融到日本後，對日本野球有一定程度的了解，會把相關情報帶給台灣隊。」另外，讀賣巨人好手陽岱鋼、羅德左投陳冠宇也可能會選進台灣隊。

為了在2020年東京奧運奪金，稻葉篤紀認為，12強賽要先拿到冠軍，「因為是大賽，為了贏球會選出能夠獲勝的陣容。」

稻葉篤紀。（資料照，記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/