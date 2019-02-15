網球》詹家姊妹卡達女雙晉決賽 問鼎本季合拍第2冠

卡達女網公開賽，詹詠然（左）與詹皓晴闖進決賽。（資料照，詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金91.6萬美元（約2824萬台幣）的卡達女網公開賽，台將詹詠然／詹皓晴撐過次盤落後亂流考驗，終以6：4、7：6（7：2）淘汰同樣非種子的俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／拉脫維亞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），詹家姊妹中東行首站3連勝挺進雙打決賽，週六即將問鼎她們本季合拍的第2冠。

這項杜哈進行的職業大賽，大小詹與「俄拉聯軍」各自2連勝闖關，準決賽狹路相逢，雙詹展現合作默契與豐富經驗，前後排搶攻壓制先下一城。儘管次盤遭破發陷入落後，大小詹又合力扭轉頹勢，從2：4趕上再互破拉鋸，戰線拉進決勝搶7，她們又穩紮穩打把差距擴大為5：1領先，並於6：2聽牌時鎖定勝利，總計激戰1小時28分鐘。

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這是大小詹繼今年元月澳洲布里斯本、霍巴特之後，第3度聯手殺進WTA女雙決賽，她們曾於霍巴特封后。

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