網球》莊吉生挨23記愛司轟炸 紐約男單3盤8強止步

莊吉生不敵第6種子奎利。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金69.5萬美元（約2143萬台幣）的紐約男網賽，台將莊吉生挨了23記愛司轟炸，3：6、6：3、3：6不敵地主第6種子「重砲手」奎利（Sam Querrey），單打8強止步無緣再創佳績。

29歲的莊吉生，目前世界男單排行143，「台灣一哥」週五大爆冷門，直落2扳倒目前排名29的東道主第2種子帝亞弗（Frances Tiafoe），美國長大、代表台灣出賽的Jason不但中止對戰2連敗，也締造擊敗生涯排名最高勁敵的紀錄，生涯第2度挺進ATP職業巡迴賽單打8強，。

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只不過，隔天強碰年長兩歲、本週排名49的奎利，近狀甚佳的莊吉生仍陷入苦戰，首盤雖兩度化解被破危機，怎奈盤末失守拱手讓人；儘管Jason次盤展開反撲，盤中破發順勢扳回一城，只不過，決勝盤又遭身高198公分的奎利回破壓制，莊吉生苦苦追趕不成，歷經1小時29分鐘逆轉受挫，讓去年亞軍搶得4強門票。

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