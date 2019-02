NBA總裁席佛。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總裁席佛(Adam Silver)今日在明星賽科技高峰會上發表了聯盟的最新科技,向世界公開了未來的智慧球衣。

席佛在會議上使用手機上的應用程式,隨意變換在舞台上展示的球衣背號和姓名,席佛表示在2038年NBA可以讓這項技術客製化並讓球迷體驗這項科技。

請繼續往下閱讀...

Adam Silver unveils the NBA jersey of the future. pic.twitter.com/h5GePOwOjx