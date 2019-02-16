NBA》總裁獎勵重建之路大成功 金塊營運部門所有人續約

金塊重建大功臣康奈利（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕丹佛金塊今天宣布一項好消息，因為金塊近幾年重建的非常成功，更在目前為止位居西部第二，他們將整個運營部門人員的合約延長，其中包括籃球運營總裁康奈利（Tim Connelly），他是NBA最優秀的重建建築師之一。

康奈利原本的合約將在今年賽季結束後到期，金塊隊總裁Josh Kroenke近幾週不斷與球團討論新的合約內容，最終達成協議，Josh Kroenke在一份聲明中表示：「我為我們整個前台宣布續約，讓我感到無比自豪，因為我們重建到目前為止，這趟旅程是相當艱苦的工作，需要足夠的耐心和信任。」

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康奈利於2013年加入金塊球團，參與了整個金塊的重建過程，他在2014年NBA選秀會中以第41順位簽下了約基奇（Nikola Jokic），這也成為金塊重建最具影響力的選擇之一，金塊目前在本季有那麼好的成績，康奈利這位幕後功臣可以說是功不可沒。

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