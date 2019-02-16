NBA》馬刺連續21年晉級成泡沫? 蓋伊：輸球不代表重建

2019/02/16 11:52

蓋伊對馬刺仍然保持信心。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在過去21年來沒有缺席過季後賽的馬刺，隨著鄧肯（Tim Duncan）等三巨頭接連退休和轉隊後，在過去兩年都遭到勇士淘汰，去年更是交易掉主力雷納德（Kawhi Leonard），本季打得相當掙扎，連續晉級季後賽的紀錄恐成「泡沫化」。

即使如此，馬刺資深球員蓋伊（Rudy Gay）仍然對球隊保持信心，他在受訪時表示：「我們團結在一起，立即取得數不盡的勝利，我喜歡這樣的故事，但這需要時間，我們正在建立團隊角色定位，就是這樣。

馬刺在去年遭勇士淘汰。（資料照，今日美國）

馬刺在週三的比賽擊敗灰熊中止四連敗，目前戰績33勝29敗排名西部第7，對此蓋伊表示:輸球不代表球隊進入重建，我們正在試圖獲勝，這有兩個因素，我們是一個新的團隊在加上這裡不是東部。

東部第一的公鹿和第八的活塞勝差有16.5場，而在西部第一的勇士和第八的快艇勝差僅有10場。

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