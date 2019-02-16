NBA》2019名人堂入圍決選 最終13人名單出爐

華勒斯。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）今天公布2019年名人堂最終入圍名單，共有13人進入決選，共有「大班」華勒斯（Ben Wallace）、西格馬（Jack Sikma）、強生（Marques Johnson）在內等8名籃球選手入選，另有4名教練與1名裁判。

西格馬。（資料照，暴龍隊官方推特）

前底特律活塞和芝加哥公牛球星華勒斯曾入選4屆明星賽，4次年度最佳防守球員，並在2004年與活塞隊贏得NBA總冠軍，而7次明星賽和1979年總冠軍的西格馬，是雷霆前身西雅圖超音速的偉大球星。前波士頓塞爾蒂克和鳳凰城太陽後衛威斯特法爾（Paul Westphal）、前費城76人前鋒瓊斯（Bobby Jones）。而同樣入圍的球員還有前國王球星韋伯（Chris Webber）和前七六人前鋒瓊斯（Bobby Jones）以及前公鹿後衛蒙克里夫（Sidney Moncrief）。

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前國王球星韋伯。（圖片取自，NBA TV推特）

本屆也有3名女性上榜，包括前高中女子籃球總教練安德魯斯（Leta Andrews）、大學女子籃球總教練史蒂文斯（Barbara Stevens）、前美國女子職籃（WNBA）球星威勒絲朋（Teresa Weatherspoon）。而前聯盟裁判伊凡斯（Hugh Evans）、前NBA教練費奇（Bill Fitch）、前大學籃球教練沙頓（Eddie Sutton）也都入圍最終名單。

同時前湖人年度最佳教練哈里斯（Del Harris）和拓荒者創始人兼老闆格里克曼（Harry Glickman）榮獲終身成就獎，記者史坦（Marc Stein）和快艇播報員拉勒（Ralph Lawler）被評為Curt Gowdy媒體獎獲獎者。

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