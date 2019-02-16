MLB》「王維中成王建民」 美記者鬧笑話意外引熱議

王建民目前擔任富邦悍將客座投手教練。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕26歲台灣左投王維中重返美職加盟運動家，力拚重返大聯盟的機會，不過今天傳出王維中在春訓營中拉傷小腿，傷勢輕微。《舊金山紀事報》記者Susan Slusser今天報導此事時也出現另一段插曲，她一開始把「Wei-Chung Wang（王維中）」打成「Chein-Ming Wang（王建民）」，在網路也引起討論，許多網友也期待能夠再看到建仔投球。

《舊金山紀事報》記者Susan Slusser誤把王維中當成王建民，她隨即也做出更正，並表示自己一大早腦袋不清醒，才會打錯，自己不知道王建民現在在做什麼。不過這「美麗的錯誤」也引發熱議，大聯盟官網專欄作家派崔洛（Mike Petriello）更在發文底下開玩笑問道：「王建民什麼時候偷跑回來大聯盟了？」也有網友表示，好想再看王建民投球，Susan Slusser也回覆自己也是一樣。

請繼續往下閱讀...

其中也有網友透露王建民近況，他現在正在中職的富邦悍擔任客座教練，而提到王建民也勾起許多球迷的回憶，更有人提到，「想起他第一次上大聯盟，看到一位台灣人在洋基球場投球是多麼酷的事情，這些都是美好的回憶。」

王維中。（資料照，記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/