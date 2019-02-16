足球》C羅、迪巴拉雙雙破網 斑馬軍團穩坐義甲龍頭

C羅與迪巴拉（右）雙雙建功。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕義甲第24輪，「斑馬軍團」祖文特斯坐鎮主場迎戰佛羅西羅內，祖文特斯靠著前鋒C羅與迪巴拉（Paulo Dybala）雙雙建功，終場以3：0擊退對手，持續保持不敗金身、穩坐義甲龍頭。

上半場第6分鐘，C羅右路橫傳，得球的迪巴拉直接一腳世界波破網，幫助斑馬軍團先馳得點。隨後第17分鐘，後衛博努奇（Leonardo Bonucci）補射破網，20分鐘不到，祖文特斯取得2球領先。

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比賽來到下半場第63分鐘，祖文特斯前場打出一次精彩的進攻配合，禁區右側插上的前鋒曼佐基奇（Mario mandzukic）送出一腳倒三角回傳，門前跟上的C羅一腳冷靜的推射破門，最終斑馬軍團以3球之差拿下勝利。

祖文特斯贏球後，目前以21勝3平0敗、66積分暫居義甲榜首，領先第2名的拿坡里多達14分，冠軍可說是囊中物。

迪巴拉開賽6分鐘遠射破網。（法新社）

C羅慶助進球。（路透）

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