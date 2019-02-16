足球》拜仁慕尼黑逆轉勝奧格斯堡 為戰利物浦暖身

法國前鋒曼。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德甲強權拜仁慕尼黑（Bayern Munich）作客奧格斯堡（Augsburg），雖然拜仁一開賽就失球，但靠著柯曼（Kingsley Coman）2球1助攻的亮眼表現逆轉拿下勝利，準備迎接下週三凌晨的歐冠16強，對戰英超勁旅利物浦（Liverpool），這一勝也讓拜仁在德甲的積分追到只落後龍頭多特蒙德（Borussia Dortmund）2分。

拜仁一開賽及出師不利，比賽第1分鐘格雷茨卡（Leon Goretzka）的烏龍球讓拜仁處於落後，比賽第17分鐘，法國邊鋒柯曼靠著隊友基米希（Joshua Kimmich）的助攻替拜仁追平比分，南韓球星池東沅在比賽第23分鐘的進球再度讓奧格斯堡取得領先位置，分數來到2比1，上半場終了前的傷停補時，柯曼的精彩射門穿過奧格斯堡門將的跨下，讓半場比分追平至2比2。

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比賽來到下半場第53分鐘，阿拉巴（David Alaba）在禁區的射門得手，將拜仁的比數逆轉超前，終場拜仁3：2勝奧格斯堡。

雖然柯曼本場表現相當精彩，但在這場比賽的最後時刻又再度傷退，經檢查後是踝關節韌帶損傷，教練柯瓦奇（Niko Kovac）在對Eurosport的賽後訪談中表示，本來下週想帶他到安菲爾德球場對戰利物浦，但可惜的是柯曼的傷勢目前看來並不樂觀。

拜仁勝利的兩大功臣，圖上為阿拉巴，圖下為柯曼。（路透社）

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