MLB》避免步上建仔後塵 洋基4年12.3億留40號王牌

洋基與塞維里諾簽下4年4000萬美元合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基不想與陣中王牌年輕王牌投手塞維里諾（Luis Severino）走上仲裁庭，雙方今天達成協議，以4年4000萬合約（約12.3億台幣）續約，塞維里諾這紙合約總值為5225萬美元（約16.1億台幣）。

24歲的塞維里諾上賽季繳出19勝8敗、防禦率3.39，季後以「Super 2」因此取得首年的仲裁資格，他提出年薪525萬美元的報價，但洋基只願提供440萬美元，不過洋基為了避免走上仲裁庭，雙方協議延長合約，以4年4000萬美元留人，今年年薪為400萬美元，另有200萬簽約金，明年年薪為1000萬美元，2021年可拿到1025萬、2022年有1100萬美元，球團握有2023年1500萬美元的選擇權，買斷金為275萬美元。

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洋基自2000年之後，除了王建民，只有跟牛棚要角畢坦西斯（Dellin Betances）走上仲裁庭，當時王建民打輸仲裁，拿到400萬美元的薪水，而畢坦西斯去年提出500萬美元，洋基卻只願出300萬，雙方價碼差距甚大，最後仲裁也是洋基勝出，今年畢坦西斯則是接受725萬美元的報價。

王建民。（資料照，記者廖振輝攝）





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