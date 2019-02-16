NBA》「一眉哥」直接離場主帥不知情 鵜鶘高層氣瘋祭殺手鐧

「一眉哥」A.戴維斯昨在撞傷肩膀後，竟在總教練不知情的情況下直接離場，讓球隊高層震怒。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），昨對雷霆的比賽中受傷後在沒知會球隊情況下竟直接離場，讓球隊高層相當憤怒，也決定祭出殺手鐧。《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今爆料，只要對球隊無益，鵜鶘就絕對不會滿足A.戴維斯和其團隊的所有要求。

A.戴維斯季中突然拋出「賣我」震撼彈後，與球團關係降到最冰點，昨對雷霆的比賽中撞傷左肩，隨後竟在主帥詹崔 （Alvin Gentry）不知情的狀況下直接離場，讓球隊女老闆Gayle Benson和高層都相當不滿，也間接導致擔任9年總管的丹普斯（Dell Demps）遭解雇。

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據沃神透露，鵜鶘老闆Gayle Benson對戴維斯公開提請交易一事非常不滿，認為有「外部勢力」試圖逼迫鵜鶘高層做出對球隊不利的決定，而儘管A.戴維斯最後沒有被交易出去，也沒遭到冷凍，剩餘賽事仍可上場，但球隊士氣還是大受影響，Benson認為這位明星長人已經完全失控，她們需要的是一位能在這樁交易中重新要回掌控權的新經理。

而在丹普斯被解雇後，由前騎士及老鷹總管費里（Danny Ferry）出任臨時總管，不過由於Gayle Benson十分抗拒讓A.戴維斯去湖人，也有消息表示，就算鵜鶘日後找到新經理人選，仍計劃持續抵制，讓A.戴維斯隊沒辦法去自己最理想的下家。

鵜鶘女老闆Gayle Benson。（資料照，法新社）

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