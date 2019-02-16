NBA》每次都只有我出事 魔術強森受訪不談球員

魔術強森這次選擇避而不談。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾身陷違規招募B.西蒙斯（Ben Simmons）風波的湖人總裁魔術強森，經聯盟調查證實了自己的清白，而魔術強森近日又問及對黃蜂後衛沃克（Kemba Walker）的看法，這次魔術強森閉口不談。

B.西蒙斯與魔術強森曾傳出違規招募。（資料照，美聯社）

B.西蒙斯曾想向魔術強森請益，但魔術強森身為湖人總裁，兩人的聯繫可能造成違規招募的嫌疑，聯盟便開始著手調查，調查結果還給湖人高層清白，聲明中提到，「魔術強森和B.西蒙斯的言論並不構成違規行為，七六人隊因請求魔術強森和B.西蒙斯之間的會面而主動聯繫了湖人隊。」

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魔術強森今天受訪被問及對沃克的看法時，他表示:「你知道我不能回答評論球員的問題，因為我每次這樣做都會被罰款，但是其他人這樣做卻不會被罰，所以我要離這種問題遠一點。」

湖人近年出現違規招募的案例出現不止一次，2017年湖人總管與P.喬治（Paul George）的經紀人聯繫被罰款50萬美元，而魔術強森對公鹿球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的評論也遭罰5萬美元。

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