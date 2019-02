NBA》不怕旁人說閒話 庫茲馬：很享受巨星旁的鎂光燈

湖人詹姆斯(右)與庫茲馬(左)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日前湖人將所有年輕小將作為籌碼,就是希望能夠從鵜鶘交易來「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis),如今交易破局,波爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、英葛蘭(Brandon Ingram)等人繼續效力湖人,與「詹皇」詹姆斯(LeBron James)一起為闖進季後賽打拼。

大家都明白,年輕球員與詹姆斯這種巨星等級的球星一起打球是一項非常艱鉅的任務,因為在超級巨星周圍的一切都會被人們置於顯微鏡底下無限放大,然而,湖人陣中前鋒庫茲馬表示並不會為此感到茫然,反而很享受巨星旁的聚光燈。

庫茲馬在SiriusXM NBA電台採訪時表示,「很明顯,全國媒體都喜歡湖人隊,每個人都在談論這支隊伍,當你加入詹姆斯時,在這最偉大的球員旁邊你會學到很多,對我來說,我不會管用何種方式,我只希望人們談論我,無論好壞,因為如果沒有,就代表你沒在做正確的事。」

庫茲馬本賽季為湖人出賽53場比賽,其中只有2場不是先發,場均可以得到19.1分、5.6個籃板及2.3次助攻。

