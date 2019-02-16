日職》甲子園雙王牌今對決 大王明與阪神強投藤浪過招

藤浪晋太郎明將與王柏融正面對決。（資料照，美聯社、中央社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿鬥士隊從美國移至沖繩進行第2階段春訓，今天隊內紅白戰上演「甲子園冠軍賽投手對決」，由兩名新秀柿木蓮、吉田輝星擔任先發投手，台灣「大王」王柏融被分在白隊，力扛先發第3棒左外野手。

火腿隊在去年選秀會中，以第一指名選中來自金足農的王牌吉田輝星，隨後在第五輪選進大阪桐蔭高校的王牌投手柿木蓮，兩位在甲子園決賽先發對決的王牌投手，如今將在隊內對抗賽中同場對決。而被分在白隊的王柏融將對上紅隊先發投手柿木蓮，而紅隊的2017年第一輪指名的19歲超級新秀清宮幸太郎，將與白隊先發投手吉田輝星正面對決，話題性十足。

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火腿明天將與阪神進行練習賽，阪神將推出強投藤浪晉太郎，預訂先發3局，有機會與王柏融過招，也能測試看看大王的能耐。

藤浪晋太郎擁有「浪速達比修」之稱，剛進聯盟時與大谷翔平一時瑜亮，最快球速曾飆到160公里，2013年菜鳥球季開始，連續3年都有10勝以上的好表現。但自從2017年開始，藤浪晋太郎控球出現問題、球威漸失，去年出賽13場，繳出5勝3負、防禦率5.32的成績，投了71.1局出現47次四壞球保送，觸身球則有4次。

吉田輝星（左）與柿木蓮（右）今在紅白戰再度交鋒。（資料照，記者林宥辰、廖耀東攝）









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