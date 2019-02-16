足球》驚！槍手怎麼了？ 歐霸竟爆冷輸弱旅

本場吞下紅牌的拉卡傑特。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅兵工廠（Arsenal）昨（15）日前往白俄羅斯，歐霸盃（Europa League）32強首輪賽事作客出戰貝里索夫貝特（BATE Borisov），球星雲集的倫敦豪門兵工廠竟爆冷輸給實力較弱的貝里索夫貝特，終場以0：1吞下敗仗，狀況不佳的兵工廠，這場失利是槍手們近5場賽事以來所吞的第3敗。

兵工廠整場比賽攻勢頻頻，卻一再地錯失機會，以致整場比賽無法攻進任何一球，反觀機會不多的貝特靠著比賽第45分鐘一顆禁區外自由球的機會，斯塔薩維奇（Igor Stasevich）將皮球傳進禁區，德拉古恩（Stanislav Dragun）躍起將球頂入球門，貝特最終跌破眾人眼鏡以一球之差擊敗實力雄厚的兵工廠。

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兵工廠的法國前鋒拉卡傑特（Alexandre Lacazette）在比賽第85分鐘吃下紅牌，讓少踢一人的兵工廠間接宣佈這場比賽的死刑，拉卡傑特在第56分鐘的越位進球差點將比數追平。

本場比賽兵工廠控球時間比來到76.6%，遠優於貝特的23.4%，射門次數是兵工廠16次射門大於貝特的6次，角球次數也是兵工廠12次遠多於貝特的3次。

近況不佳的兵工廠，目前暫居英超第五，積分和第六的切爾西（Chelsea）同為50分（兵工廠進球數較多，因此排名第五），歐霸盃下一輪將回到倫敦主場的兵工廠得需贏兩球以上才能逆轉晉級。

貝特的球員慶祝進球。（資料照，路透社）

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