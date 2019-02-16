MLB》看好張育成未來性 總仔點出進步關鍵

張育成。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人的台灣野手張育成，因為陣中明星游擊手林多（Francisco Lindor）因傷將缺席開季，有望頂替開幕戰先發游擊手的位置，成為台將第一人。總教練法蘭柯納（Terry Francona）受訪時也對他讚不絕口。

美媒「Cleveland.com」今天特別撰文以「印地安人喜愛張育成的多樣性」為題，特別介紹這名來自台灣的球員。由於林多在春訓時拉傷右小腿，將缺陣7至9週，可能趕不上開季，法蘭柯納昨天受訪時表示也點名張育成，有望成為先發游擊人選之一，並看好他的未來性，「每年春訓和張育成交談，都發現他的英語一直持續在進步，外語對他而言不是障礙，越來越能融入比賽。」法蘭柯納說道。

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法蘭柯納提到，每年春訓看到張育成，覺得他逐漸變得強壯和成熟，他現在還在成長，很有機會成為一名出色的球員。

張育成身高6呎1吋，體重為190磅，體型壯碩的他能勝任游擊手，也還能守二、三壘，法蘭柯納也稱讚他相當靈活。

張育成去年首度升3A，去年在3A繳出13轟、62分打點，打擊率0.256的成績。球季結束後投入亞利桑那秋季聯盟，出賽23場表現亮眼，打擊三圍0.337/0.396/0.523，多項數據居聯盟前10名，29安、4轟、17分打點也是全隊之冠。攻守潛力備受期待，在林多還沒受傷前曾被點名為三壘先發後補人選之一。

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