足球》坎特拒絕巴黎好意 傳有興趣加盟其他豪門？

效力切爾西的法國中場坎特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超切爾西的法國籍防守中場坎特（N'Golo Kanté）拒絕了提出大把鈔票邀約加盟的法甲土豪巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain），根據Le10 Sport的報導指出，坎特比較有可能加盟的球隊是巴塞隆納（Barcelona）、皇家馬德里（Real Madrid）以及拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

這位被評為當今最強後腰的坎特本季在新帥薩里（Maurizio Sarri）的陣中角色定位備受批評，也導致他和主教練間的關係趨於緊張，加上近期藍軍的表現不佳，坎特將有可能比大家預期還早離開切爾西（Chelsea）去加盟其他球隊，Le10 Sport預測要買進坎特可能要提出超過1億英鎊的轉會費，至於坎特高昂的薪水將讓大多數球隊卻步。

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切爾西將坎特視為未來計畫中相當重要的一環，且近期藍軍想和他簽一筆到2023年的合約。其他豪門像是巴薩、皇馬及拜仁都被提到將有可能對坎特感到興趣，若他決定離開藍軍，勢必會形成一股搶人風潮。

坎特於2016年幫助萊斯特城（Leicester City）奪下隊史唯一一座英超冠軍，並在當年以約3500萬歐元的身價加盟切爾西至今，2018是他豐收的一年，該年入圍2018FIFA年度最佳11人及2018世界盃最佳11人，且幫助法國拿下隊史第二座世界盃冠軍。

在比賽中積極拼搶球的坎特。（資料照，歐新社）

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