NBA》與林書豪再續前緣當隊友 暴龍「聖堂射手」超開心

林書豪轉戰暴龍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪被老鷹買斷後，隨即加盟暴龍，首戰上場25分鐘迅速融入球隊，而好人緣的他來到暴龍後也大受隊友歡迎，陣中過去同樣和他效力於發展聯盟雷諾大角羊隊的「聖堂射手」格林（Danny Green），今在受訪時就表示「很開心能和林書豪再當隊友」。

暴龍隊奇特的賽前儀式中，轉隊後首度上場的林書豪就像是早已加盟許久的隊友一樣，一同與明星後衛羅利（Kyle Lowry）擊掌，原來剛加入球隊的林書豪賽前早就向前發展聯盟的隊友格林惡補，才讓他如此熟練。

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林書豪與格林曾在2010-11賽季，一起於發展聯盟效力於雷諾大角羊隊，當時林書豪擔任球隊主控，而格林則是得分後衛，而暴龍記者Ryan Wolstat今在推特指出，格林十分開心能有機會和林書豪再續前緣當隊友，他對於目前球隊陣容相當滿意，希望接下來全隊能同心繼續爭取好成績。

「聖堂射手」格林開心能和林書豪再續前緣。（資料照，美聯社）

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