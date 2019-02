NBA》與林書豪再續前緣當隊友 暴龍「聖堂射手」超開心

林書豪轉戰暴龍。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕台裔後衛林書豪被老鷹買斷後,隨即加盟暴龍,首戰上場25分鐘迅速融入球隊,而好人緣的他來到暴龍後也大受隊友歡迎,陣中過去同樣和他效力於發展聯盟雷諾大角羊隊的「聖堂射手」格林(Danny Green),今在受訪時就表示「很開心能和林書豪再當隊友」。

暴龍隊奇特的賽前儀式中,轉隊後首度上場的林書豪就像是早已加盟許久的隊友一樣,一同與明星後衛羅利(Kyle Lowry)擊掌,原來剛加入球隊的林書豪賽前早就向前發展聯盟的隊友格林惡補,才讓他如此熟練。

請繼續往下閱讀...

Oh you gotta love it. #WeTheNorth pic.twitter.com/lGz1IL3XCO