足球》厄齊爾遭打入冷宮 本賽季出席率僅45％

〔體育中心/綜合報導〕兵工廠昨在歐聯盃16強爆冷不敵白俄羅斯球隊鮑里索夫,除此之外,明星中場厄齊爾(Mesut Ozil)再度被棄用,這也是他缺席兵工廠的第100場比賽,本季出席率僅45%。

近10場比賽厄齊爾只有1次先發上場,昨面對鮑里索夫的比賽連大名單都沒有進入,同時這場也是厄齊爾自2013年夏天加盟兵工廠以來的第100場缺席。數據顯示,厄齊爾在兵工廠的出席率為68.1%,本賽季更是低到僅45%。

根據英媒《太陽報》報導,兵工廠主帥埃梅里(Unai Emery)先前曾向厄齊爾表示球隊已經不需要他了,希望他能在本賽季後離隊。不過厄齊爾本人倒是對倫敦的生活感到滿意,曾拒絕租借至巴黎聖日耳曼,打算再堅持2年。

儘管昨厄齊爾並沒有入選大名單,不過在球隊輸球後,他在推特上鼓勵球隊,PO出以隊長身分代表兵工廠出戰的照片,並引用名將博格坎普(Dennis Bergkamp)的名句:「當你開始支持一支球隊時,你不是因為獎杯、球員或歷史而支持他,而是因為你在那裡找到了自己的位置,找到了歸屬感。」字字句句透露出對球隊的忠誠。

'When you start supporting a football club, you don't support it because of the trophies, or a player, or history, you support it because you found yourself somewhere there; found a place where you belong.'|| pic.twitter.com/kKM8kDhm8T