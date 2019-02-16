足球》厄齊爾遭打入冷宮 本賽季出席率僅45％

2019/02/16 12:45

兵工廠中場厄齊爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕兵工廠昨在歐聯盃16強爆冷不敵白俄羅斯球隊鮑里索夫，除此之外，明星中場厄齊爾（Mesut Ozil）再度被棄用，這也是他缺席兵工廠的第100場比賽，本季出席率僅45%。

近10場比賽厄齊爾只有1次先發上場，昨面對鮑里索夫的比賽連大名單都沒有進入，同時這場也是厄齊爾自2013年夏天加盟兵工廠以來的第100場缺席。數據顯示，厄齊爾在兵工廠的出席率為68.1%，本賽季更是低到僅45%。

根據英媒《太陽報》報導，兵工廠主帥埃梅里（Unai Emery）先前曾向厄齊爾表示球隊已經不需要他了，希望他能在本賽季後離隊。不過厄齊爾本人倒是對倫敦的生活感到滿意，曾拒絕租借至巴黎聖日耳曼，打算再堅持2年。

儘管昨厄齊爾並沒有入選大名單，不過在球隊輸球後，他在推特上鼓勵球隊，PO出以隊長身分代表兵工廠出戰的照片，並引用名將博格坎普（Dennis Bergkamp）的名句：「當你開始支持一支球隊時，你不是因為獎杯、球員或歷史而支持他，而是因為你在那裡找到了自己的位置，找到了歸屬感。」字字句句透露出對球隊的忠誠。

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