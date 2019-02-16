NBA》退役狀元郎再度挑戰籃球夢 今年加入《BIG3》聯賽選秀會

07年狀元郎歐登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2007年狀元郎歐登（Greg Oden）退休後並沒有放棄籃球，並且有望重返籃壇，今天歐登宣佈將要參加今年《BIG3》三對三籃球聯賽的選秀大會。

現年31歲的歐登，在2007年NBA選秀會中，被波特蘭拓荒者第一指名加入NBA，當時各家媒體都認為歐登將是退役球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的接班人，只可惜事與願違，歐登自小就有長短腳的問題，導致雙腿受力不均，當時他沒有在發現時及時治療，讓他的籃球生涯成為悲劇，最終拓荒者只能忍痛將這名狀元釋出。

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歐登遭到釋出後，曾在2013-14賽季在熱火短暫復出，隨後在16年在NBA宣布退休，NBA退休後他還沒放棄籃球，於是前往中國CBA繼續追逐他的籃球夢，不料，歐登只打了25場就被炒了，儘管如此他沒放棄夢想，今年決定嘗試加入今年《BIG3》三對三籃球選秀，再次挑戰籃球夢想。

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