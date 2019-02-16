日職》陽岱鋼熱身賽先發守右外野 讀賣巨人迎戰三星獅

陽岱鋼今在熱身賽打第七棒、擔任先發右外野手。（資料照，取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職讀賣巨人的台灣旅日一哥陽岱鋼今年力拚復活，希望能爭取球隊固定先發位置，而他將在今巨人對上韓職三星獅的熱身賽中，擔任先發右外野手。

陽岱鋼去年因觸身球導致左手背骨折，整年出賽87場，休養2個多月才回到球場，但也從開路先鋒變成後段棒次，先發機會也大為減少。

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巨人今年季後大動作補強，目前一軍外野手除了陽岱鋼，還有新加盟的丸佳浩，以及龜井善行、重信慎之介、洋將葛雷諾等人，丸佳浩將會是不動中外野先發，左右外野將會面臨6搶2的局面，陽岱鋼則要與36歲的老將龜井善行卡位右外野先發位置。

所幸陽岱鋼在今年春訓調整不錯，打擊、守備和傳球表現都很出色，還從高木京介手中敲出右外野反方向全壘打，展現十足的存在感，而巨人今將在沖繩那霸面對來自韓職的三星獅隊，陽岱鋼排在第七棒、擔任先發右外野手。

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