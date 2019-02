NBA》名人賽寶刀未老 「雷槍」艾倫砍24分外帶四分彈（影音）

艾倫今天在名人賽砍進24分。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕2019年夏洛特明星賽週今天揭開序幕,娛樂性十足的名人賽率先開打,主場名人隊隊由2002年選秀榜眼威廉斯(Jay Williams)領軍,「雷槍」艾倫(Ray Allen)則是率領客場名人隊對抗,終場以80:82不敵主場隊,43歲的艾倫攻下全場最高的24分,更投進一記四分彈,讓人驚呼寶刀未老。

本屆名人賽首次增設四分外線,去年入選名人堂的艾倫第一次嘗試就投進,也引起全場觀眾驚呼,此役攻下全場最高的24分,另有9籃板和5助攻,雖然最後輸球,但神射風采依舊。名人賽MVP由主場名人隊的Famous Los獲得,他全場攻下22分,另有2籃板和3助攻。

請繼續往下閱讀...

公鹿老闆拉斯瑞(Marc Lasry)賽前受訪時曾開玩笑說道,如果艾倫拿下名人賽MVP的話,他將會考慮簽下這名退役老將。

艾倫。(法新社)

Ray Allen is hooping again and D-Wade is loving it. #NBAAllStar pic.twitter.com/ImFQxQZzkT