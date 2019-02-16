NBA》名人賽寶刀未老 「雷槍」艾倫砍24分外帶四分彈（影音）

艾倫今天在名人賽砍進24分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2019年夏洛特明星賽週今天揭開序幕，娛樂性十足的名人賽率先開打，主場名人隊隊由2002年選秀榜眼威廉斯（Jay Williams）領軍，「雷槍」艾倫（Ray Allen）則是率領客場名人隊對抗，終場以80：82不敵主場隊，43歲的艾倫攻下全場最高的24分，更投進一記四分彈，讓人驚呼寶刀未老。

本屆名人賽首次增設四分外線，去年入選名人堂的艾倫第一次嘗試就投進，也引起全場觀眾驚呼，此役攻下全場最高的24分，另有9籃板和5助攻，雖然最後輸球，但神射風采依舊。名人賽MVP由主場名人隊的Famous Los獲得，他全場攻下22分，另有2籃板和3助攻。

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公鹿老闆拉斯瑞（Marc Lasry）賽前受訪時曾開玩笑說道，如果艾倫拿下名人賽MVP的話，他將會考慮簽下這名退役老將。

艾倫。（法新社）

Ray Allen is hooping again and D-Wade is loving it. #NBAAllStar pic.twitter.com/ImFQxQZzkT — NBA TV （@NBATV） 2019年2月16日

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