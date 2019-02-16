NBA明星賽》美國隊打趴世界隊復仇成功 湖人庫茲馬奪MVP

庫茲馬率領美國隊擊敗世界隊，拿下新秀挑戰賽MVP。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA明星週今日在夏洛特登場，新秀挑戰賽眾家潛力股不斷上演爆扣美技，美國隊庫茲馬（Kyle Kuzma）無愧湖人備受期待的潛力股，這回狂飆35分，搭配塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）率美國隊以161：144大勝世界隊，終結世界隊的2連勝，庫茲馬更榮膺MVP。

NBA近來吹起國際風，為增加新秀挑戰賽可看性，2015年將新秀對抗賽改制，以菜鳥、二年級生組成美國隊，以及來自各國新秀、二年級生組成世界隊，限定兩隊至少要選入3位新人、3名二年級生。近4屆由世界隊取得3勝，美國隊僅贏1次，如今美國終於搶回勝利。

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美國隊終結世界隊的2連勝。（歐新社）

本季新秀挑戰賽由「歐洲金童」獨行俠超級菜鳥東契奇（Luka Doncic）、七六人B.西蒙斯（Ben Simmons）率領世界隊，對抗由本季表現出色的湖人二年級生庫茲馬、塔圖姆領軍的美國隊。

庫茲馬這回先發登場，全場27次出手、命中15球，包括3顆三分球，轟全場最多35分，最終更抱回挑戰賽MVP；塔圖姆進帳30分、9籃板及3助攻，爵士得分悍將米契爾（Donovan Mitchell）繳出20分、7籃板及9助攻，國王新生代主控福克斯（De'Aaron Fox）不刷得分，不斷傳球給隊友，進帳16助攻及2分、2籃板，老鷹「柯瑞接班人」楊恩（Trae Young）替補上陣，轟25分、7籃板及10助攻。

至於世界隊表現最佳為西蒙斯，攻下28分、5籃板及6助攻，東契奇進帳13分及9助攻，上季新秀挑戰賽MVP波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）斬獲15分。

楊恩。（法新社）

米契爾。（法新社）

東契奇。（法新社）

B.西蒙斯。（法新社）

庫茲馬飛扣。（美聯社）

塔圖姆暴扣。（今日美國）

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