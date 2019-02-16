足球》又是傷病！ 曼聯雙星預計缺席2至3週

圖上為林加德，圖下為馬夏爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕曼徹斯特聯隊（Manchester United）代理教練索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）對外證實陣中兩位球星，法國前鋒馬夏爾（Anthony Martial）及英格蘭中場林加德（Jesse Lingard）兩位球員皆進入傷病名單，預計將缺席2至3週，這對正逢魔鬼賽程的曼聯來說是面臨一大困境。

馬夏爾和林加德先是缺陣了週中歐冠對決巴黎的賽事，預計下一場英格蘭足總盃（FA Cup）對決切爾西（Chelsea）的賽事也將掛靴，再到下週對決龍頭利物浦（Liverpool）的英超德比也極有可能缺席，這兩位前場進攻好手的缺席對曼聯戰力造成極大的影響，也攸關曼聯後續賽程的勝負。

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「他們兩位（馬夏爾和林加德）今年在場上的表現相當好。」索爾斯克亞向記者表示：「不過我也無法帶上17歲小將格林伍德（Mason Greenwood）去到倫敦史坦福橋（Stamford Bridge），因為他目前也正處於受傷階段。」

索爾斯克亞自從接下莫里尼奧（José Mourinho）離開的曼聯帥位後，前11場比賽未吞敗績，成績是驚人的10勝1和，週中歐冠盃輸巴黎才吞下首敗，不過接下來的魔鬼賽程還要在英格蘭足總盃對上藍軍，以及英超聯賽上迎戰死對頭利物浦。

馬夏爾今年在英超賽場替球隊貢獻9球2助攻，林加德則是貢獻4球2助攻。

曼聯暫時的代理教練索爾斯克亞。（資料照，歐新社）

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