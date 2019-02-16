羽球》情人節收意外禮物 小戴放「姊妹照」球迷讚爆

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）





〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎正備戰3月6日開打的超級1000系列全英公開賽，力拚3連霸。戴資穎日前在情人節收到「特別禮物」，讓她只能還是苦中作樂說道，「真的覺得自己這藥檢的功力很優秀。」

戴資穎日前在Instagram放上自己與姐姐的合照外，發文表示，「一早就來了一個久違的藥檢跟抽血，還好我50分鐘解決，沒有耽誤到太多的練習時間，真的覺得自己這藥檢的功力很優秀。」戴資穎最後也祝福大家「情人節快樂啦啦～～。」

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許多網友除了祝小戴兩姊妹情人節快樂外，也紛紛留言開玩笑表示，「果然還是藥檢女王」、「藥檢功力深厚」、「這個特殊專長不是人人都有機會練的」。

戴資穎全英賽首輪將對戰加拿大華裔好手李文珊，小戴握有5勝1負的優勢，最近一次交手是在去年6月的馬來西亞公開賽，小戴以21：11、21：13直落二獲勝，按照籤表，戴資穎有可能最快在八強賽碰到印度前球后賽娜。

戴資穎與姐姐合照。（取自戴資穎IG）

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