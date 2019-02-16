日職》春訓首轟出爐！ 王柏融夯中外野超前陽春砲（影音）

王柏融敲出赴日春訓首轟。（取自日刊體育）



〔記者張浩群／綜合報導〕火腿今天在沖繩春訓基地進行隊內紅白戰，「台灣大王」王柏融擔任白隊先發第三棒左外野手，4局下從紅隊投手西村天裕手中敲出中外野全壘打，春訓首轟出爐，這也是他赴日以來的第一發全壘打。

隊內練習賽今天上演「甲子園冠軍賽投手對決」，由兩名新秀柿木蓮、吉田輝星分別擔任紅白兩隊先發投手，王柏融力扛白隊第3棒，守左外野。

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白隊先發投手吉田輝星主投1局，首局就遭大田泰示砲轟，而柿木蓮1局下讓王柏融擊出一壘滾地球出局，解決3名打者投完1局後退場。

白隊石井一成在2局下開轟扳平比數，王柏融4局下再度上場打擊，瞄準紅隊中繼投手西村天裕的內角直球，敲出中外野全壘打，春訓首轟出爐，幫助白隊1分超前，終場以5：1贏球。

值得一提的是，王柏融春訓首安也是從西村天裕手中所擊出的，王柏融在當時的首打席就揮擊147公里直球，展現反方向的攻擊技巧，敲出左外野安打。

王柏融受訪時謙虛的表示，因為已經2好球了，只能鎖定直球來攻擊，所幸那球失投，運氣還不錯。王柏融今天2打數1安打。

上稿時間：13:26

更新時間：15:07

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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