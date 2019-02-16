日職》陽岱鋼熱身賽開轟又敲安！巨人11：1轟垮三星獅（影音）

陽岱鋼開轟。（圖片取自日刊體育推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職讀賣巨人的台灣旅日一哥陽岱鋼今年力拚復活，而他將在今巨人對上韓職三星獅的熱身賽中，擔任先發右外野手，三局下第二次上場打擊就轟出左中外野方向的全壘打，目前3打數敲出2安打，手感超火燙！

陽岱鋼開轟。（圖片取自日刊體育推特）

巨人今迎來首場對外熱身賽，陽岱鋼首打席敲出中外野飛球遭接殺，不過三局下他面對三星獅投手梁敞涉，在3壞球的情況下仍積極出棒，轟出中左外野陽春砲替巨人拿下第7分。

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四局下巨人攻勢再起，陽岱鋼在1出局一、二壘有人時，又敲出右外野適時安打，再進帳1分打點，隨後又靠著隊友炭谷銀仁朗助攻，快馬加鞭跑回本壘拿下球隊第11分，巨人此役火力全開，第4局打完就以11：0遙遙領先三星獅。

來訪的三星獅此役遭巨人投手群輪番壓制，好不容易才在7局上破蛋，不過接下來2個半局卻沒能再有分數進帳，最終就以1：11不敵讀賣巨人吞敗。

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