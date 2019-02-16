足球》忍痛割愛迪巴拉？義媒爆祖文特斯求購薩拉

祖文特斯明星前鋒迪巴拉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據義媒《杜林體育報》報導，義甲霸主祖文特斯傳出希望能夠用陣中明星前鋒迪巴拉（Paulo Dybala）加上4400萬英鎊的價格來求購利物浦當家射手薩拉（Mohamed Salah）。

《杜林體育報》指出，祖文特斯希望以迪巴拉加上4400萬鎊的籌碼來換薩拉，一方面輔佐C羅，另一方面也是希望埃及人能夠成為球隊的下一任當家明星球員。祖文特斯也認為薩拉的跑動與各方面能力與C羅可以形成有效互補。

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薩拉在2017年從羅馬轉會至利物浦，首個賽季變大放異彩，以32顆進球力退熱刺前鋒凱恩（Harry Kane）拿下英超金靴獎，並拿下英超最佳球員、非洲足球先生、英格蘭足球先生等大獎。本賽季也以17顆進球暫居射手榜第1名。

反觀C羅加盟斑馬軍團後，迪巴拉的表現逐漸下滑，本賽季義甲出賽20場，僅攻入2顆球，是他在亞平寧半島生涯的最低潮時刻，也讓祖文特斯打起了交易他的如意算盤。不過利物浦本賽季仍有很大機會奪下隊史首個英超冠軍，能否說服薩拉重返義甲，恐怕還有一段時間。

利物浦當家射手薩拉。（資料照，路透）

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