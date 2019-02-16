籃球》SBL變熱鬧？ 明星賽球迷卡位排隊入場

第16季SBL明星賽今天在桃園巨蛋登場，吸引不少球迷排隊入場。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第16季SBL明星賽今天在桃園巨蛋登場，吸引不少球迷排隊入場，場面熱絡出乎意外，不少球迷皆從一早就到場外卡位排隊，一同前來享受國內籃壇最高殿堂難得的籃球饗宴。

明星賽從今日2點展開，由三分球大賽率先登場，達欣梅奧、金酒佐藍被視為SBL三分球大賽奪冠熱門，璞園陳堅恩不怯戰，放話要成為李學林、于煥亞，史上第3位締造二連霸的神射手。

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錢薇娟、羅興樑領軍簽名會。（記者林正堃攝）

灌籃大賽緊接著登場，本季是暌違3季再次有洋將參戰，不過，璞園因洋將凱爾受傷臨時棄賽，剩金酒、達欣、勇士、台銀都配1洋將、1本土出擊。勇士198公分洋將米歇爾憑藉優異體能，經常在比賽上演爆扣戲碼，與第13季冠軍蕭順議的組合被看好能奪下冠軍，他在賽前記者會嗆聲：「冠軍非我莫屬！」

黑武士、白武士對抗賽壓軸登場，黑武士隊長台啤黃泓瀚和白武士隊長台啤一哥蔣淯安因在選秀時亂了陣腳，竟然把陣容操作成「天龍決戰地虎」，兩軍都在賽前嗆聲要贏球。

SBL明星賽今天大排長龍。（記者林岳甫攝）

SBL明星賽今天大排長龍。（記者林岳甫攝）

SBL明星賽今天大排長龍。（記者林岳甫攝）

第16季SBL明星賽今天在桃園巨蛋登場，吸引不少球迷排隊入場。（記者林岳甫攝）

錢薇娟、羅興樑領軍簽名會。（記者林正堃攝）

錢薇娟、羅興樑領軍簽名會。（記者林正堃攝）

錢薇娟、羅興樑領軍簽名會。（記者林正堃攝）

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