足球》7千萬英鎊身價！ 曼聯欲撒幣求購多特小將

效力多特蒙德的英格蘭小將桑喬。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕根據The Sun報導，曼徹斯特聯隊（Manchester United）願為了英格蘭超新星桑喬（Jadon Sancho）向多特蒙德（Borussia Dortmund）支付7千萬英鎊的轉會費，在今年夏天將他帶進老特拉福球場（Old Trafford）。

出生自英格蘭倫敦的18歲小將桑喬，於2017年8月從曼徹斯特城隊（Manchester City）以僅僅800萬英鎊的價錢轉會至德甲多特蒙德，本賽季破繭而出的桑喬，不管是在德甲賽場還是在歐冠賽場皆有著優異的表現，這也讓他的身價水漲船高，一路從800萬英鎊的身價飆漲至7000萬英鎊，若這個夏天成功轉會至曼聯，多特蒙德將堪稱是最大受益者。

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曼聯教練索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）相當看好桑喬並表示：「桑喬會在曼聯及英格蘭國家隊的訓練中持續進步，且他值得這筆轉會費。」

今年夏天曼聯將首要補強的位置除了中後衛之外，即是右邊鋒，因此踢右路的桑喬便是曼聯的最大最購目標。曼聯今年盧卡庫及桑切斯的表現不盡理想，且又傷了林加德及馬夏爾，在攻擊線上的人手捉襟見肘，因此需要補進前場的進攻好手，剛好桑喬又是英格蘭本土球星，這也讓曼聯對收購桑喬有著極大的興趣。

另外值得一提的是，曼城當初出售桑喬時有附帶一條款，若桑喬被多特蒙德賣出，售出價格的15%將會回收至曼城手裡。

本季破繭而出的桑喬。（資料照，歐新社）

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