田徑》高雄馬明登場 今與日本6城市簽合作協議

高雄市政府與日本6城市簽訂合作備忘錄。（高市府運動發展局提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄國際馬拉松明登場，今年吸引超過2萬名跑者參與，高雄市府今與來訪的日本熊本、千葉、仙北、小山、札幌、京都市右京區等6城市代表團簽署馬拉松合作MOU，承諾相互行銷賽事、互惠交流。

高市府運動發展局代理局長周明鎮表示，10週年高雄馬邁向新里程，未來將更進一步以馬拉松賽事與各國城市交流，進而提升及擴大合作契機。

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今年共有10個國外城市代表團近百人到高雄市參與馬拉松盛會，包括日本仙北市、小山市、札幌市、熊本市、千葉縣、加賀市、京都市右京區、沖繩縣、大阪市，以及越南峴港市。周明鎮表示，高雄以國際運動城市的角色，逐年擴大友好城市交流，尤其感謝熊本市交流團和千葉縣交流團自2015年起陪高雄國際馬拉松一起成長，今年市府特別與熊本、仙北、札幌、小山、加賀、京都市右京區等六城市簽訂友好互惠MOU，承諾相互行銷賽事，提供優惠名額進行交流。

高雄市政府與日本6城市簽訂合作備忘錄。（高市府運動發展局提供）

周明鎮指出，高雄國際馬拉松10歲了，歸功於前教育部政務次長蔡清華在10年前獨具慧眼，到沖繩馬拉松觀摩取經後，特別選定於元宵節前後舉辦賽事，讓每年的高雄國際馬拉松成為唯一具有農曆春節濃濃年味的馬拉松賽會，近幾年更是結合愛河燈會打造創意元素。

此次友好城市代表團中，日本札幌市亦連續第二年招募志工共同參與高雄馬補給站的服務行列，今年更由曾於冬季奧運會獲得金牌的阿部雅司擔任團長率領札幌市跑者及志工共同到訪，歡慶高馬10周年。

2月17日當日自清晨4點起競賽路線「橫向穿越」陸續進行全面及彈性管制，民眾可上官網查詢更多交通管制資訊（http://www.khm.com.tw/）。

高雄市政府與日本6城市簽訂合作備忘錄。（高市府運動發展局提供）

高雄市政府與日本6城市簽訂合作備忘錄。（高市府運動發展局提供）

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