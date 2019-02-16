高球》邁向國際化！月賽列入世界業餘排名 吸引更多好手參戰

郭瑜恬獲得南區月賽女子組總冠軍，世界業餘排名來到2763。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年二月起北、中、南區A、B組和公開組月賽，完成了歷史性突破，晉升為世界高爾夫業餘積分的賽事，也代表月賽向國際化邁進，已獲國際認證，只要參加比賽贏得名次，就能賺取世界業餘積分，未來可望吸引更多好手參賽。

管理世界業餘高球選手（除了美、墨兩地之外）積分的機構為R&A英國皇家古老協會（Royal & Ancient），目前有近3000名全球各地的業餘選手獲得積分認證，我國世界排名最高的男子選手為第17名的俞俊安，女子則是世界第44的候羽桑。

請繼續往下閱讀...

要獲得世界業餘積分，除了我國高爾夫協會提出申請及必經的流程外，比賽規格也必須符合R&A的規定。依目前的規定是：比賽應至少進行三回合54洞，男子選手藍梯、女子選手白梯開球。具備足夠的比賽強度及距離，才能獲得認證，因此中華高協從2019年2月份月賽開始，將A、B組和公開組賽事從二回合36洞，升級至三回合54洞的原因。

以231桿獲得南區二月女子總冠軍的郭瑜恬，以往不曾有過任何世界業積分，贏得屬於G等級的南區月賽冠軍後，R&A授予101.5625分，她的世界排名立即來到2760名，本周則稍下滑至2763名。因郭瑜恬是第一次列入世界業餘積分，在世界業餘高球賽等同於初登場，被視為完成開卡。

此外，2月15日剛在北區二月賽獲得女子組總冠軍的盧芸屏，也將在近日內完成開卡，雖然她的成績240桿，落後郭瑜恬，但北區參賽女子選手31人，較南區13人多，積分的演算尚有加權、紅利等步驟，相當複雜。

至於季賽部份，則為F等級，如果贏得冠軍可望獲得更多積分。據了解，協會這項新措施已獲所有選手及家長熱烈的迴響，參賽選手更加踴躍，今年二月份月賽，北、中、南區參賽選手突破200人，創下史上最高紀錄。

高協新任理事長王政松上任後，革新不斷，包括國家隊的成立、月季賽完成世界業餘積分作業，及復辦台灣女子高球公開賽等等，都被視為革新改造的里程碑，第二階段的改造工程也已啟動，盼提供國內高球選手更好的環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/