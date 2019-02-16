SBL》NBA等級就是不同 梅奧成為三分球大賽冠軍

「史上最大咖洋將」梅奧帶走三分球大賽冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第16季SBL今日在桃園巨蛋盛大登場，率先登場的是三分球大賽，備受矚目「史上最大咖洋將」達欣的梅奧首輪展現爭冠氣勢，以20分領先群雄，次輪趁對手分數偏低，他驚險以16分氣走王子綱，把冠軍帶走，及1萬台幣冠軍獎金，證明打過NBA就是不一樣。

梅奧本季三分球命中率39.3％，尤其他只要手感火燙，皆能把對手射得暈頭轉向，目前共3次單場三分球投進7顆以上，高居聯盟第1。至於金酒克羅埃西亞射手佐藍，他三分球命中率高達47.2%；尋求衛冕的璞園陳堅恩達40％。

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值得一提的是，本季賽制增設「Logo Shot」五分球，增添可看性，無奈首輪每名參賽者在60秒必須投完5個點，富邦勇士林書緯獲得從容時間，成為首位挑戰Logo Shot的射手，再來裕隆盧捷閔也有挑戰，但兩人皆無法進球。

首輪在14位參賽者將挑出4名最高分，金酒林柏偉17分、佐藍表現失常僅拿9分，台啤王子綱19分、成力煥11分，富邦勇士林書緯19分、郭少傑12分，裕隆鄭鐵12分、盧捷閔12分，達欣菜鳥張皓鈞以17分，搶先擠掉12分的郭少傑、鄭鐵、盧捷閔，而梅奧更是展現爭冠氣勢，以20分成為首輪領先者，璞園簡偉儒15分、台銀陳昱瑞11分、李其恩17分，至於壓軸登場、尋求衛冕陳堅恩僅獲14分，無緣晉級。

林柏偉、張皓鈞、李其恩皆為17分，最終張皓鈞憑藉所耗費時間較少，成功擠下2人，與王子綱、林書緯、梅奧爭取三分球大賽冠軍。張皓鈞次輪僅拿8分，林書緯12分，王子綱14分，壓軸登場的梅奧看著其餘敵人分數偏低，他最終就以16分驚險稱王。

梅奧以16分氣走王子綱。（記者林正堃攝）

梅奧。（記者林正堃攝）

排名第2的王子綱試圖作法影響梅奧。（記者林正堃攝）

梅奧獲得3分球賽冠軍。（記者林正堃攝）

梅奧一把攬住頒獎的桃園市體育局長莊佳佳，讓莊佳佳也靦腆起來。（記者林正堃攝）

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