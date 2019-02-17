三分球大賽柯瑞兄弟對決 今日賽事預告與轉播

家鄉夏洛特舉辦明星賽，柯瑞家族上演兄弟鬩牆。（資料照，今日美國）
早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
NBA明星賽週持續進行，首先上演的技術挑戰賽成為新秀之爭，除了較有年資的康利（Mike Conley）外，東契奇（Luka Doncic）、T.楊恩（Trae Young）等菜鳥將上演爭奪戰，精彩的賽事，不容錯過。
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三分球大賽眾所矚目，大、小柯瑞（Stephen Curry 、 Seth Curry）「兄弟鬩牆」戲碼最受矚目，還有「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）也出席三分球大賽，問鼎第二座三分球大賽冠軍。
灌籃大賽方面，參賽者包括尼克D.史密斯（Dennis Smith Jr.）、雷霆迪亞洛（Hamidou Diallo）、老鷹J.柯林斯（John Collins）和地主黃蜂布里吉斯（Miles Bridges），究竟會有什麼新的創意，精彩的明星賽程，請準時鎖定轉播囉！
NBA
09:00 技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽
轉播:緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1
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