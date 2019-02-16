SBL》飛越5人！台銀洋將泰勒進帳第二座灌籃大賽冠軍

台銀隊泰勒決賽飛越5人灌籃獲得滿分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第16季SBL明星賽今日在桃園巨蛋登場，睽違3季再度有洋將參戰的灌籃大賽，外界看好的富邦勇士米歇爾、蕭順議不敵台銀洋將泰勒在決賽一舉飛越5人，此座冠軍也是泰勒第二次制霸SBL灌籃大賽。

灌籃大賽原先台啤、裕隆棄賽，而璞園因洋將凱爾受傷臨時棄賽，只剩金酒、達欣、勇士、台銀以1洋將、1本土聯手出擊。每組在首輪共有240秒，2名選手要完成3次灌籃，其中1灌需由本土球員完成，取分數前2高晉級決賽。

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金酒由佐藍首灌37分、最後一灌41分，而李家瑞則是獲得44分，兩人合計122分。勇士198公分洋將米歇爾憑藉優異體能，經常在比賽上演爆扣戲碼，與第13季冠軍蕭順議的組合被看好能奪下冠軍，首輪更請出主控林書緯配合，結果蕭順議首灌不斷失敗，只好改由米歇爾接手完成灌籃，獲得42分，第二灌他又飛過蕭順議完成單手爆扣，取得49分，而蕭順議經過多次嘗試，終於接到林書緯的傳球，以45分完成灌籃，首輪共奪136分。

達欣由211公分麥克連、潘祥偉出擊。（記者林正堃攝）

第13季冠軍蕭順議。（記者林正堃攝）

達欣由211公分麥克連、潘祥偉出擊，潘祥偉首灌自行拋球完成灌籃，拿到43分，而身材魁梧的麥克連連續2次失手，請出剛奪三分球大賽冠軍的梅奧幫忙，結果梅奧就是傳給麥克連完成空中接力，拿到38分，而最後潘祥偉展現出色彈跳力，自在籃底下拿球的麥克連，完成背後灌籃，取得43分，以124分擠下金酒。

台銀由第10季灌籃大賽冠軍泰勒重出江湖，與本土呂孟瑋合作，即使呂孟瑋只拿到36分，好在泰勒十分夠力，兩灌各拿45分、47分，以128分勝過達欣124分，決賽將與勇士的米歇爾、蕭順議爭冠。泰勒在決賽最後一扣，直接飛過米歇爾、蕭順議、呂孟瑋、李其恩及陳昱瑞，取得全場唯一50分技驚四座，再度拿到冠軍。

台銀隊泰勒決賽飛越5人灌籃獲得滿分。（記者林正堃攝）

台銀隊泰勒決賽飛越5人灌籃獲得滿分。（記者林正堃攝）

富邦米歇爾飛過蕭順議完成單手爆扣。（記者林正堃攝）

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