NBA》2大高手傳授祕訣 老鷹新星劍指灌籃大賽冠軍

J.柯林斯在新秀對抗賽灌籃秀很吸睛。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹新星J.柯林斯（John Collins）為了灌籃大賽向2大高手請教，今他在新秀挑戰賽「暖身」，除有自拋自灌的驚喜演出，還與隊友合力秀了一手360度轉身飛扣，讓球迷更期待他明天的實戰表現。

J.柯林斯與尼克隊的史密斯（Dennis Smith Jr.）、雷霆隊的迪亞洛（Hamidou Diallo）及地主球隊黃蜂的布里吉斯（Miles Bridges）一同角逐今年2019年灌籃大賽冠軍。

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J.柯林斯展現拚冠決心，透過影片列出灌籃花招清單練習，還向2屆冠軍威金斯（Dominique​ Wilkins）和「超級飛人」卡特（Vince Carter）討教，2大球星也給予小老弟建議。

1985、1990年冠軍威金斯接受《The Athletic》採訪時透露，他僅告訴J.柯林斯四字箴言，「毫無保留」是想奪冠的關鍵，要能一開始就震撼裁判，為比賽勝負定調；卡特則認為重點在於，J.柯林斯的灌籃秀要很清楚講出「主題」為何，而且要將自己視為主角，「當你把球丟出去，就輪到你表演了」。

J.柯林斯擁有不錯的爆發力，過去曾在高中時期的灌籃大賽稱王，在NBA也不時上演爆扣秀，這次備戰從2大扣將經驗中學習，今在新秀挑戰賽「暖機」就有讓人為之一亮的表現，令球迷更期待他明天在灌籃大賽帶來的驚喜。

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