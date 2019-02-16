中職》陳柏豪的頭髮 確定趕上開季

中信兄弟投手陳柏豪春訓報到時還頂著三分頭，目前長度已經超過手指。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕上個月剛滿20歲的陳柏豪，春訓進度雖因入伍服役稍微落後，憑藉年輕的本錢很快追上，自認一定可以趕上開季的，不只是狀況調整，還包括頭髮。

陳柏豪去年入選亞運國手，取得12天補充役資格，於元月初入伍服役，趕在元月21日中信兄弟開訓前歸隊，因為整整2週沒有碰球，今天才第1次在實戰打擊練習登板，小試身手25球。

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陳柏豪指出，因為球隊有開菜單，知道在軍中該做什麼，請示長官獲得同意後，一有空就跑步或甩毛巾，「學長們也說，維持基本體能就好，回來只要跟著練，馬上就能跟上。」

陳柏豪春訓報到時還頂著三分頭，目前長度已經超過手指，他表示，高中畢業後就不曾剪這麼短，現在出門還是要戴帽子，以頭髮的生長速度，相信一定可以趕上開季。

中信兄弟投手陳柏豪。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手陳柏豪今天第1次在實戰打擊練習登板，小試身手25球。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手陳柏豪春訓報到時還頂著三分頭，目前長度已經超過手指。（記者黃志源攝）

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