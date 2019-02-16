ABL》最後一刻要命失誤 夢想家惜敗西貢熱火

田壘傷癒復出沒有得分，進帳1抄截。（寶島夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕寶島夢想家今在彰化主場迎來農曆年後首戰，對決越南西貢熱火，決勝節克服雙位數落後追到平手，卻在讀秒階段發生要命失誤，讓西貢熱火布爾納托夫斯基放進關鍵2分，終場夢想家以72：74落敗。

受制於西貢熱火的嚴防，上半場夢想家出現14次失誤，暫時以6分落後，第3節還一度落後達12分，但決勝節，夢想家打出一波12：6攻勢，一路緊咬。

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倒數1分半鐘，李學林先飆進三分球，阿提諾再放進2分，追到僅剩3分落後，夢想家葛萊斯（Tevin Glass）站上罰球線兩罰俱中，錢肯尼兩罰中1，雙方戰成平手，最後一波西貢熱火進攻造成夢想家失誤，布爾納托夫斯基（Murphy Burnatowski），籃下致勝2分。

夢想家葛萊斯攻下全隊最高20分，阿提諾16分次之，李學林5分、7助攻，傷癒復出的田壘登場小試身手，打了4分18秒，沒有得分，進帳1抄截。西貢熱火布爾納托夫斯基攻下全隊最高21分。

值得一提的是，旅美球員吳永盛今現身彰化體育館，受到不少球迷關注，也傳出他即將加入夢想家，最快下週有機會登場。

陳世念。（寶島夢想家提供）

錢肯尼。（寶島夢想家提供）

李學林李學林5分、7助攻。（寶島夢想家提供）

葛萊斯攻下全隊最高20分。（寶島夢想家提供）

李學林李學林5分、7助攻。（寶島夢想家提供）

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