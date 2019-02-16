棒球》55歲假日飛刀手 最快球速還能飆破130公里（影音）

〔記者羅志朋／台北報導〕昔日兄弟象「假日飛刀手」陳義信，今天受邀參加中職30週年特展球迷見面會，與「萬人迷」王光輝一同出席亮相，兩人對談妙語如珠，現場爆笑聲不斷，也勾起老象迷的回憶。

55歲的陳義信透露，他現在仍經常打業餘乙組比賽，有空的話每個禮拜都會打，最快能投到131公里，去年全國菁英賽還拿下大會最佳投手獎，就當作運動健身。

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陳義信和王光輝今天受邀參加中職30週年特展球迷見面會。（記者劉信德攝）

選手時期，人稱陳義信「臭屁陳」、「假日飛刀手」，他笑稱，以前三振打者常拉弓，對方球迷就會在看台用台語嗆說，「你看，義信又再臭屁了啦!」他聽到不服氣，下次解決打者，再更用力拉弓給球迷看，至於假日飛刀手則是媒體記者取的綽號，因為他都在週六、日先發。

陳義信在兄弟象效力6年，豪取92勝，後來轉戰台灣大聯盟，在勇士4年拿下49勝，37歲退役，兩聯盟通算141勝，他表示，拿到第100勝，晚上興奮到睡不著，棒球人生最大遺憾就是沒拿到150勝。

陳義信巔峰時期，台灣只要看得懂棒球的人，幾乎都知道這號人物，紅透半片天。陳義信回憶，以前在兄弟象他的後援會分好幾組，飛刀組以男性球迷為主，情人組以年輕貌美的女性球迷居多，另外還有阿美組，感謝球迷在高低潮時給他的鼓勵和支持。

王光輝、陳義信對談妙語如珠，現場爆笑聲不斷。（記者劉信德攝）

陳義信和王光輝今天受邀參加中職30週年特展球迷見面會。（記者劉信德攝）

陳義信與行政院長蘇貞昌握手。（記者劉信德攝）

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