棒球》巔峰時期陳義信vs.現在中職打者 王光輝：會被打爆！

〔記者羅志朋／台北報導〕前兄弟象王牌投手「假日飛刀手」陳義信，中職生涯投球成績非常恐怖，在兄弟象6年豪取92勝，防禦率2.82，1993年單季23場完投和258.1局投球，1994年單季22勝，生涯84場完投和15場完封，這5項數據至今仍是中職紀錄。

或許很多球迷會好奇，如果巔峰時期的陳義信，在這幾年中職戰場投球，會繳出什麼樣的成績單?

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當然，職棒歷史沒有「如果」，也無法快轉或倒轉，不過，兄弟象第一代第四棒「萬人迷」王光輝認為，現在台灣職棒球員訓練方式和早期大不同，講求power，身材體型和長打能力都很好，所以投手常被打爆。

前兄弟象王牌投手「假日飛刀手」陳義信（左），和「萬人迷」王光輝（右）。（資料照）

今天陳義信和王光輝受邀參加中職30週年特展球迷見面會，王光輝半開玩笑說，「如果是對上現在中華職棒的打者，陳義信一定被打爆!」

至於現今台灣最好的打者是誰?王光輝表示，看報紙都寫說，王柏融是現在國內最好的打者，以前野手是李來發和呂明賜到日本職棒闖蕩，現在輪到王柏融，希望台灣棒球能慢慢走向國際化，整體素質愈來愈好。

陳義信和王光輝受邀參加中職30週年特展球迷見面會。（記者劉信德攝）

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