棒球》陳義信退役近20年 不曾擔任職棒球隊教練

前兄弟象兩大球星陳義信和王光輝，受邀參加中職30週年特展球迷見面會。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天前兄弟象兩大球星陳義信和王光輝，受邀參加中職30週年特展球迷見面會，中職秘書長馮勝賢也出席，陳義信向馮勝賢喊話，「雖然我57歲了（實際上是55歲），但過幾年我想再回到職棒，希望能幫我找工作，培育出向陳偉殷、王建民、王光輝這樣的好手。」

陳義信在兄弟象6年拿到92勝，在台灣大聯盟勇士4年拿下49勝，兩聯盟通算141勝為台灣職棒紀錄，退役後並沒有在職棒圈工作，更沒有擔任職棒球隊教練，幾年前曾短暫當過青棒球隊教練。

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相較之下，一代象球星洪一中、王光輝、吳復連、林易增、江仲豪不但長期擔任職棒球隊教練，更當過總教練，李居明也當過中職教練和台灣大聯盟總教練。

和台灣職棒圈脫離了近20年，陳義信說，他人雖離開球界，但心一直在球場，將來退休後他想再回到職棒，培育更多年輕好手，他拍了拍坐在身旁的王光輝，「培育出像王光輝這樣的好打者。」王光輝一臉苦笑。

前兄弟象兩大球星陳義信（右）和王光輝（左），受邀參加中職30週年特展球迷見面會。（記者劉信德攝）

陳義信是一代象三連霸時期王牌投手，每當關鍵時刻三振打者就會拉弓，人稱「臭屁陳」，他回憶，以前球迷少就不會投球，球迷愈多，他投得愈來勁，球迷愈罵他投得愈帶勁，最難忘的是，有一年封王，從台北市立棒球場走到南京東路的兄弟飯店，短短路程竟走了好久才走到，路上車子動彈不得，因為馬路被球迷塞得水洩不通。

1995年4月7日新竹球場陳義信對時報鷹投出78球完封勝，至今仍是中職單場最少用球數完封勝紀錄，他說，其實生涯不追求三振，就是丟給對手打，所以內野滾地和雙殺很多，那一場完封勝，運氣也在他這邊。

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