棒球》一代象三連霸秘辛 王光輝歸功日式扎實訓練

王光輝（左）談兄弟象首次三連霸。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「萬人迷」王光輝不但是兄弟象隊史首名上場的打者，更是職棒元年打擊王，中職第一人，兄弟象首次三連霸，王光輝時陣中不動第4棒，堪稱經典。

為什麼一代象三連霸時期實力這麼強?王光輝解釋，這都要歸功日本籍教練，體能和肌力訓練扎實，操很兇，所以當時選手體能達到最高峰，也很要求守備，失誤少，贏球機會自然就高，他強調，「體能是技術唯一的根本!」

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另外一個原因是，王光輝認為，一代象主力球員年紀介於28至32歲，正值巔峰時期，默契又好，才能一冠接一冠。

王光輝。（資料照）

職棒元年王光輝與味全龍洋將馬斯打擊王爭奪戰堪稱經典，王光輝回憶，職棒元年例行賽最後幾場他腳傷，連跑步都成了問題，當時洪騰勝對他說，「全壘打和打點王都是外國人，你為國人拚一座打擊王。」王光輝回答，「我腳又腫又痛，到時候打二壘安打，只能跑到一壘。」一席話嚇壞洪騰勝。

結果，王光輝上了場仍拚老命，最終扳倒馬斯拿到打擊王，為本土球員爭一口氣。王光輝回憶，當時遭遇味全龍，對方投手拚命故意保送他，不給他打就對了，結果記者不爽，把椅子丟下來，最後拿到打擊王，可以跟兒子王威晨講了，因為打擊王有很多人，但職棒元年打擊王只有一個，那就是王光輝。

打過印象最深刻的比賽，王光輝認為是1992年金冠軍挑戰賽第6戰，延長賽第13局他敲出再見安打，兄弟象力退龍獅虎聯軍，登上金冠軍寶座。

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