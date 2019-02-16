SBL》矮將出頭天！白武士于煥亞、蔣淯安關鍵演出率隊奪勝

于煥亞奪MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕現今籃球究竟是長人世代，還是後衛當家？今日第16季SBL明星賽給了答案，白武士即使身材矮小，靠速度、精準外線，及效力金酒的于煥亞在關鍵時刻連續投進三分球，最終以146：140擊敗身材高大的黑武士，兩隊共奪286分，打破上季創下的252分，成為史上明星賽最多得分，于煥亞更榮膺明星賽最有價值球員殊榮。

黑武士全場一路挨打，但末節開始追分，剩1分14秒由明星賽選秀狀元裕隆「男模」呂政儒飆進三分球追成137：137平手，但于煥亞在54秒、33秒連飆兩顆三分球，不僅是白武士全隊最高分，更是致勝功臣。

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白武士的隊長蔣淯安在最後站上罰球線，即使黑武士也是台啤隊友愛德故意在耳邊吹氣，他絲毫不受影響，率隊勝出。

蔣淯安罰球時愛德在旁吹氣。（記者林正堃攝）

白武士在蔣淯安挑人的精準眼光操盤下，團隊共11名後衛，僅富邦勇士加西亞、台啤塞瑟夫屬長人。白武士靠著于煥亞飆27分、蔣淯安20分、簡偉儒11分、林韋翰10分、賈西亞11分。

黑武士全場最賣力就是3洋將，富邦勇士米歇爾進帳22分、台啤愛德斬獲20分、台銀天使進帳29分，至於全場不斷演戲，讓現場球迷笑開懷的璞園簡浩拿到18分，可惜末節追分功虧一簣，與勝利擦肩而過。

藝人鼓鼓表演High翻全場。（記者林正堃攝）

藝人鼓鼓表演讓粉絲嗨翻。（記者林正堃攝）

黃泓瀚上籃得分。（記者林正堃攝）

賈西亞投麵包，對手林郅為還安慰他。（記者林正堃攝）

天使灌籃得分。（記者林正堃攝）

簡浩倒地不起，呂政儒為他CPR。（記者林正堃攝）

米歇爾秀一手胯下換手灌籃。（記者林正堃攝）

蔣淯安試圖灌籃。（記者林正堃攝）

于煥亞飆進關鍵3分球。（記者林正堃攝）

白武士獲勝。（記者林正堃攝）

白武士獲勝。（記者林正堃攝）

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