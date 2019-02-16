MLB》被形容是馬查多分身 教士大物想跟本尊一起打球

馬查多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據傳教士有意延攬頂級野手馬查多（Manny Machado），近期雙方將見面進一步商談，消息一出，讓陣中的大物新秀小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）相當興奮。

「如果事成的話，我一定會樂瘋了。」小塔提斯告訴《The Athletic》專跑教士新聞的記者Dennis Lin，「能跟一位金手套守備等級的明星球員一起打球，真的太棒了，我相信這也會點燃球隊的士氣。」

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小塔提斯在2016年被白襪簽下，卻在謝茲（James Shields）的交易案中被送往教士，小塔提斯有著兇猛的打擊火力，小聯盟3年合計擊出42發全壘打，同時也具備不錯的守備和跑壘能力，列為教士隊的重點培養新秀。

MLB官方選出的10大游擊新秀名單，小塔提斯被排在第一名，《MLB Pipeline》則將他列在2019年百大新秀的第二名，今年表現蓄勢待發。

小塔提斯。（截自MLB Pipeline推特）

一名不具名球探形容小塔提斯就像「馬查多分身」，小塔提聽聞後大笑，「我聽過這樣的比較，但我其實不是很在意，因為Manny是一個很特別的選手，我們風格並不相同啦！」他還半開玩笑的說，「我還跑得比他快喔！」

值得一提的是，2人的經紀人同為Dan Lozano，小塔提斯被問到是否掌握馬查多動向細節，僅提到前輩給予很多場上建議，至於有無一同幫教士招募，小塔提斯說，「我只跟他說，去錢多一點的地方。」

據悉，教士總管裴勒（A.J. Preller）已親自飛到邁阿密與馬查多會面，如果能談成生意，補強三壘防區，打擊火力也能得到正面提升，有助於拉抬教士戰績，力拚終結連12年未進季後賽的噩夢。



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