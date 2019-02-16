MLB》鈴木一朗驚人身體素質 體脂肪率竟是全隊最佳

鈴木一朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕45歲鈴木一朗日前和水手隊簽下小聯盟約，附帶大聯盟春訓，邁入第19個旅美球季，目前他人在美國進行春訓。《日刊體育》報導，鈴木一朗的體脂肪率比7.2％還低，更是全隊第一。

《日刊體育》指出，身為全大聯盟最老的野手，鈴木一朗身體狀況仍相當優異，並指大聯盟外表身形苗條的的外野手，其體脂肪率大多約10％，但今天接受體檢後，鈴木一朗的體脂肪率竟是全隊最佳。

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根據水手球團相關人士透露，這次具體數字尚未公布，但可能比7.2％還要低。水手訓練員葛瑞芬（Rick Griffin）19年前看到鈴木一朗剛進大聯盟，他表示，「一朗的身體從以前到現在都沒有變，真不敢相信。」

此外，水手隊將在3月和運動家於日本東京巨蛋進行2天的大聯盟開幕賽，球員名單屆時也從25人名單擴編到28人。

鈴木一朗自去年5月轉任水手球團特別助理後，就未在踏上球場，他預計在日本海外開幕戰中重拾球員身分出賽，但回到美國後，能否再戰仍是未知數。

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