NBA》家人齊聚夏洛特明星賽 柯瑞卻有一大遺憾

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年明星賽移師夏洛特舉行，對柯瑞（Stephen Curry）來說，返鄉作戰意義非凡，心裡卻勾起了一件難以圓滿的遺憾。

NBA球隊在90年代初期和「STARTER」運動品牌合作，推出專屬外套，黃蜂就以代表性的藍綠色和紫色搭配，在夏洛特造成瘋狂，當時柯瑞也跟上流行買了一件，回憶起當年的盛況，他告訴《The Athletic》記者Joe Vardon，「那時每個人都想要擁有一件，而且一定要穿到學校去。」柯瑞說，「這件幾乎每晚完售，這顏色真的太經典了！」

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據悉，當時「STARTER」推出的外套一件賣100美元，但到了90年代中後期該款式已停產，想購買得看「STARTER」是否願意再推「復刻版」，又或是上拍賣網站購買球迷的二手貨，但不管如何，柯瑞的遺憾還是難解，「我真的很希望我沒弄丟，但事情已經發生了，真的讓人心痛，這帶給我很美好的回憶。」

明天明星賽週進行三分球大賽、新秀技術挑戰賽、灌籃大賽等好戲，柯瑞將和胞弟小柯瑞（Seth Curry）上演兄弟鬩牆的戲碼，無疑是今年賽事最大焦點，屆時老爸戴爾柯瑞（Dell Curry）也有機會以球評身份現身，一家三口齊聚也將掀起不小的話題。

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